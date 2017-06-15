Путин объяснил проблемы с оформлением дальневосточного гектара

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос жителя Дальнего Востока, который пожаловался на проволочки в оформлении дальневосточного гектара.

Глава государства заявил: «Нет нормального кадастра – первое, и второе: очень много ведомственной земли».

Президент отметил: «На бумаге одно – а на земле реально другое. Вот вам номер кадастра выдали, потом начали проверять – наверняка какие-то несовпадения.

Президент пообещал заняться данным вопросом, «чтобы не было проявлений, подобных вашему».

Кроме того, российский лидер прокомментировал возможность расширения программы выдачи бесплатной земли на всю страну. Он отметил, что зритель, задавший этот вопрос, «безусловно прав», однако необходим осторожный подход и детальная проработка, чтобы избежать появления вторичного рынка «общероссийского гектара».