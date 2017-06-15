Мемория. Александр Горчаков

15 июня 1798 года родился князь Александр Горчаков, выдающийся дипломат, последний канцлер Российской империи.

Личное дело

Александр Михайлович Горчаков (1798 – 1883) родился в Гапсале (ныне Хаапсалу), городе на территории современной Эстонии. Княжеский род Горчаковых восходит к Рюрику. Его отец, князь Михаил Алексеевич, был генерал-майором. Из-за военной службы отца семья часто переезжала, они жили в Хапсале, Ревеле, Санкт-Петербурге. В Петербурге Горчаков окончил гимназию и в 1811 году поступил в в Царскосельский лицей. В 1817 году окончил его с золотой медалью и в чине титулярного советника начал дипломатическую карьеру.

Горчаков в 1820 – 1822 годах участвовал на конгрессах Священного союза в Троппау, Лайбахе и Вероне. 12 декабря 1819 года он получил звание камер-юнкера и был назначен секретарем посольства в Лондоне. В 1822 году стал первым секретарем посольства, а в 1824 году ему пожаловали чин надворного советника. Горчаков оставался в Лондоне до 1827 года, затем его перевели на должность первого секретаря в Риме. В следующем году он стал советником посольства в Берлине, а затем получил назначение в Италию, во Флоренцию и Лукку. В 1833 году по личному распоряжению Николая I Горчаков был направлен в Вену в качестве советника.

Со служебными обязанностями князь справлялся блестяще, был пожалован в статские советники. В 1838 году Горчаков женился на Марии Александровне Урусовой, вдове Ивана Мусина-Пушкина. К этому моменту отношения Горчакова с министром иностранных дел Нессельроде испортились, и он подал в отставку.

Пишут, что недоброжелательность начальства к Горчакову была вызвана его ссорой с начальником третьего отделения императорской канцелярии Бенкендорфом. Когда шеф жандармов был в Вене, он, беседуя с Горчаковым, и даже не предложив ему сесть, потребовал: «Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед». Горчаков вызвал метрдотеля и объяснил Бенкендорфу, что тот может заказать обед сам. Такое поведение Бенкендорф не мог не посчитать дерзостью. Вскоре в третьем отделении на Горчакова было заведено дело, где значилось: «Князь Горчаков не без способностей, но не любит Россию». Вернувшись из Вены, Александр Горчаков поселился с семейством в Петербурге. Карьеру его считали законченной, и в 1839 году бывший лицеист Модест Корф, сам занимавший в то время уже пост министра, в своих записках причислил князя к «неудачникам». Тогда никто не мог предположить нового взлета князя Горчакова.

Лишь в 1841 году Александр Михайлович получил новое назначение и отправился чрезвычайным посланником и полномочным министром в Штутгарт, столицу Вюртемберга. В 1850 году Горчаков стал чрезвычайным посланником и полномочным министром при Германском союзе, столицей которого был Франкфурт-на-Майне. При этом он сохранил пост в Вюртемберге. Горчаков добивался сохранения Германского союза как организации, сдерживавшей усилия двух соперничавших держав – Австрии и Пруссии – выступать в роли объединителя Германии. В июне 1853 года в Баден-Бадене умерла жена Горчакова, с которой он прожил пятнадцать лет. На его попечении остались двое сыновей и дети от первого брака жены. В июне 1854 года он становится послом в Вене.

На Парижском конгрессе в марте 1856 года, Россия подписала договор, зафиксировавший ее поражение в Крымской войне. Самым тяжелым условием Парижского мира была статья о нейтрализации Черного моря, по которой России предписывалось уничтожить остатки флота на Черном море и ликвидировать крепости на побережье. В этой обстановке 15 апреля 1856 года Александр II назначил Горчакова министром иностранных дел. Новое направление внешней политики было обосновано министром в докладе Александру II и изложено в циркуляре от 21 августа 1856 года. В нем подчеркивалось желание российского правительства посвятить «преимущественную заботливость» внутренним делам, распространяя свою деятельность за пределы империи, «лишь когда того безусловно потребуют положительные пользы России». Там же прозвучала знаменитая фраза Горчакова: «Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, а сосредотачивается». Позднее Горчакову был присвоен чин вице-канцлера (1862), а затем государственного канцлера (1867). Успехом Горчакова стала Лондонская конвенция 1871 года, которая изменила статус Черного моря. В 1870-х годах Горчакову пришлось противостоять усиливающему влиянию Пруссии, в частности в 1875 году во многом благодаря его усилиям была предотвращена очередная война Пруссии и Франции.

В 1880 году здоровье Горчакова ухудшилось и он уехал на лечение за границу. В отставку вышел в 1882 году, в 84 года. Умер Александр Горчаков в Баден-Бадене 27 февраля 1883 года.

Чем знаменит

Александр Горчаков

Главной задачей Александра Горчакова на посту министра иностранных дел стала ликвидация дипломатических последствий Крымской войны. Для ее решения нужны были союзники. Первоначально Горчаков возлагал надежды на Францию. Наполеону III нужна была поддержка России в его противостоянии с Австрией. 19 февраля (3 марта) 1859 года в Париже был подписан секретный русско-французский договор о нейтралитете и сотрудничестве. Однако Франция не поддержала Россию в вопросе пересмотра статей Парижского мира.

Врагом Франции номер один в то время стала Пруссия. Канцлер Бисмарк добивался создания сильного объединенного германского государства. Франция мешала этому, но воевать с ней Бисмарк не мог, пока за его спиной оставалась дружественная Франции Российская империя. Горчаков пришел к выводу, что «серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная». В августе 1866 года из Берлина в Петербург приехал генерал Мантейфель, доверенное лицо Вильгельма I. В ходе беседы с ним была достигнута устная договоренность о том, что Пруссия поддержит требования России об отмене наиболее тяжелых статей Парижского трактата. Взамен Горчаков пообещал нейтралитет России. В июле 1870 года началась Франко-прусская война, в которой Россия заняла нейтральную позицию. Французская армия потерпела поражение, которое изменило политическую обстановку в Европе.

Горчаков заявил царю, что самое время возбудить вопрос о «справедливом требовании» России. 19 (31) октября 1870 года Горчаков через русских послов за границей передал правительствам всех государств, подписавших Парижский трактат 1856 года, «Циркулярную депешу», где говорилось, что Парижский трактат неоднократно нарушался державами, подписавшими его. Россия не может считать себя более связанной той частью обязательств трактата, которая ограничивала ее права в Черном море. Для выработки новых взаимоотношений европейских держав и России в Лондоне было созвано совещание, в котором участвовали представители стран, подписавших договор 1856 года. 1 (13) марта 1871 года была подписана Лондонская конвенция, главным итогом которой для России стала отмена статьи о нейтрализации Черного моря. Горчаков считал эту победу главным достижением всей своей дипломатической деятельности.

О чем надо знать

Летом 1825 года, оказавшись ненадолго в России, Горчаков посещает имение своего дядюшки в селе Лимоново и узнает, что недалеко, в Михайловском, находится его опальный одноклассник Пушкин. Встреча с поэтом могла повлечь серьезные неприятности для молодого дипломата, но лицейская дружба для Горчакова не была пустым звуком. Горчаков послал весточку в Михайловское, и Пушкин встретился с ним. В память об этой встрече остались строчки.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,

Хвала тебе - фортуны блеск холодный

Не изменил души твоей свободной:

Все тот же ты для чести и друзей,

Нам разный путь судьбой назначен строгой;

Ступая в жизнь, мы быстро разошлись;

Но невзначай проселочной дорогой

Мы встретились и братски обнялись.

Прямая речь

Мой милый друг, мы входим в новый свет;

Но там удел назначен нам не равный,

И розно наш оставим в жизни след.

Тебе рукой Фортуны своенравной

Указан путь и счастливый, и славный…

А. С. Пушкин «Князю А. М. Горчакову»

«Он был не совсем здоров; я застал его в полулежачем положении на кушетке или длинном кресле; ноги его и нижняя часть туловища были окутаны одеялом. Он принял меня очень любезно, выразил сожаление, что не может быть на торжестве в честь своего товарища, и, прочитав на память большую часть послания его «Пускай, не знаясь с Аполлоном...», распространился о своих отношениях к Пушкину. Между прочим, он говорил, что был для нашего поэта тем же, чем кухарка Мольера для славного комика, который ничего не выпускал в свет, не посоветовавшись с нею; что он, князь, когда-то помешал Пушкину напечатать дурную поэму, разорвав три песни ее; что заставил его выбросить из одной сцены Бориса Годунова слово "слюни", которое тот хотел употребить из подражания Шекспиру; что во время ссылки Пушкина в Михайловское князь за него поручился псковскому губернатору... Прощаясь со мною, он поручил мне передать лицеистам, которые будут присутствовать при открытии памятника его знаменитому товарищу, как сочувствует он оконченному так благополучно делу и как ему жаль, что он лишен возможности принять участие в торжестве», - воспоминания Я. Грота о встрече с Горчаковым в 1880 году

«Почти 40 лет Александр Михайлович тянул чиновничью лямку, служил в Англии, Италии, Германии, Австрии, накопил громадный опыт, но его звездный час наступил на пороге 60-летия. Вероятно, существует закон природы: в грозное для Отечества время, когда опасности подступают со всех сторон, натуры слабые сникают и робеют, сильные же личности выступают в полном блеске. Так случилось с Горчаковым в годы Крымской войны, тогда он был послом в Вене. Этот пост оказался ключевым для контактов между враждующими сторонами. Горчаков пребывал в самом центре антироссийских интриг, ему приходилось действовать в трех направлениях - давать отпор англо-французскому стремлению навязать неприемлемые условия мира, удерживать Австрию от вступления в войну, побуждать Пруссию к сохранению хотя бы и благоприятного для неприятеля, но все же нейтралитета. С партнерами князь держался гордо и непреклонно, а Николаю I советовал идти на тяжелый компромисс, дальше станет еще хуже», - историк В. Н. Виноградов о князе Горчакове

10 фактов об Александре Горчакове

У товарищей по Царскосельскому лицею Александр Горчаков получил прозвище Франт.

Короткая записка, адресованная Горчакову Пушкиным в 1811 году («Кн. А. М. Горчакову. Вы пишите токмо для вашего удовольствия, а я, который вас искренно люблю, пишу, чтобы вам сие сказать. А. Пушкин»), это самые первые строки Пушкина, дошедшие до нас.

В лицее Пушкин прочитал Горчакову поэму «Монах». Горчаков сказал, что непристойная поэма недостойна пушкинского таланта, поэтому Пушкин отдал Горчакову рукопись, чтобы тот ее уничтожил. Но Горчаков поэму сохранил, и через много лет она была обнаружена в его архиве.

С самого начала службы Горчаков мог рассчитывать только на свое жалование, так как от своей доли отцовского наследства он отказался в пользу сестер.

Горчаков первым в своих депешах стал употреблять выражение: «государь и Россия». «До меня, – говорил Горчаков, – для Европы не существовало другого понятия по отношению к нашему Отечеству, как только "император"». В свое время министр Нессельроде холодно встретил такую формулировку: «Мы знаем только одного царя, – говорил он, – нам дела нет до России»

После поражения декабристов Горчаков по старой лицейской дружбе пытался помочь Ивану Пущину бежать за границу, доставив ему заграничный паспорт.

В семье Горчакова и Марии Урусовой воспитывались четверо сыновей и дочь Урусовой от первого брака, а также двое их общих сыновей.

Подписание Лондонской конвенции 1871 года Федор Тютчев приветствовал посвященным Горчакову стихотворением.

Горчаков собрал коллекцию из более 30 тысяч сургучных печатей. В ней были экземпляры XVI и XVII веков.

Александр Горчаков стал последним оставшимся в живых из лицеистов пушкинского выпуска.

Материалы об Александре Горчакове

Александр Горчаков на сайте «Хронос»

В. Н. Виноградов «Александр Горчаков – министр и вице-канцлер»

Статья об Александре Горчакове в русской Википедии