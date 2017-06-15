Путин рассказал о рождении второго внука

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о своих внуках.

Глава государства подчеркнул: «Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь, в России, в Москве, и внуки тоже живут здесь <…>. Живут нормальной рядовой жизнью».

Внуки уже ходят в детский сад, рассказал президент. «Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми росли» – так Владимир Путин объяснил свое нежелание озвучить возраст и имена внуков.

При этом российский лидер рассказал, что у него недавно родился второй внук.