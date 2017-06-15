Писатель из Израиля Давид Гроссман стал лауреатом Букеровской премии
Победителем международной Букеровской премии 2017 года стал писатель из Израиля Давид Гроссман. Об этом сообщается на сайте премии.
Престижной награды удостоена книга Гроссмана «Лошадь входит в бар». В ней рассказывается о вечере из жизни актера-комика. В Великобритании книга была переведена на английский Джессикой Коэн. Таким образом, и Гроссман, и Коэн получат за победу награду в размере 25 тысяч фунтов стерлингов.
Давид Гроссман является автором художественных и документальных книг, а также детских произведений. Его работы были переведены на 36 языков.
Всего на премию были номинированы 126 авторов. Помимо Гроссмана, в финал конкурса прошли писателей: француз Матиас Энар с книгой «Компас», израильтянин Амос Оз с романом «Иуда», норвежец Рой Якобсен с книгой «Невидимое», Саманта Швеблин из Аргентины с произведением «Лихорадочный сон», а также датчанка Дорте Норс с книгой «Зеркало, плечо, знак».
В прошлом году международную Букеровскую премию получила писатель Ханг Кан из Южной Кореи за роман «Вегетарианец».