Россия за год опустилась в рейтинге самых инновационных стран

В рейтинге The Global Innovation Index Россия потеряла две позиции и заняла 45-е место из 127. Новые данные опубликованы на сайте GII.

Соседями России в рейтинге стали Вьетнам (38,3), Чили (38,7), Греция (38,8) и Турция (38,9).

Первое место седьмой раз подряд заняла Швейцария. В десятку самых инновационных стран также вошли Швеция, Нидерланды, США, Великобритания, Дания, Сингапур, Финляндия, Германия, Ирландия.

Примечательно, что Украина поднялась в рейтинге инновационных стран, получив в этом году индекс 37,6. В прошлом году этот показатель составлял 35,6. При этом в 2015 году рейтинг Украины падал до 64 места, а в 2013 году страна была на 71 месте. Из других бывших советских республик Молдавия заняла в обновленном рейтинге 54-е место, а Белоруссия — 88-е.

15 июня в ходе «Прямой линии» российский президент Владимир Путин поручил Роскосмосу, Ростеху, Росатому, ОАК и ОСК создать фонды для инвестирования в малые инновационные компании. Глава государства поручил государственным корпорациям создать инвестиционные фонды для поддержки малого инновационного бизнеса.

В начале года американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF) составил список самых жестких в мире мер по защите данных, которые могут навредить инновационному развитию. В топ-10 таких мер попал пакет антитеррористических законов, внесенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.