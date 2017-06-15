«Кировлес» подал иск к Навальному на 16 млн рублей

Компания «Кировлес» обратилась с исковым требованием к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на сумму более 16 млн рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Алена Самоходкина.

Самоходкина рассказала: «В суд поступил иск "Кировлеса" с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями».

Иск принят к производству, досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня.

Напомним, Навальный был признан виновным по делу о хищениях в «Кировлесе» и получил пять лет условно. После отмены судебного решения Верховным судом дело было отправлено на пересмотр, однако повторный вердикт оказался таким же.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, судимость препятствует регистрации Навального в качестве кандидата в президенты на выборах 2018 года.