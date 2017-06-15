Началась «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин начал ежегодное общение с гражданами России и других стран в формате «Прямой линии», сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году «Прямая линия» проходит в 15-й раз. Число обращений к российскому лидеру приблизилось к 2 млн. «Прямую линию» транслируют Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) свидетельствуют, что 74% опрошенных россиян считают «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным необходимой, при этом 57% респондентов уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.