Назначена дата третьего рассмотрения диссертации Мединского

Диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета 7 июля рассмотрит докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление вуза по связям с общественностью и СМИ.

Уточняется, что для рассмотрения работы уже сформирована специальная комиссия.

Это будет уже третий вуз, который попытается рассмотреть претензии к научной работе Мединского. До этого диссертация побывала в УрГУ и МГУ.

В апреле президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки рекомендовал рассмотреть докторскую диссертацию Владимира Мединского в Белгороде. Лишить Мединского ученой степени просят ряд историков, называя его работу «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» ненаучной.