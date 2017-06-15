Европарламент окончательно лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

Европарламент завершил процедуру лишения депутатского иммунитета лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ЕП.

За соответствующее решение проголосовало большинство евродепутатов.

Днем ранее ЕП снял парламентскую неприкосновенность с отца Марин Лен Пен и основателя «Национального фронта» — Жан-Мари Ле Пена. Политика обвиняют в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве.

Процедура лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности была запущена в конце апреля по просьбе французских следователей, которые заподозрили сотрудников партии в растрате средств ЕП.

Марин Ле Пен была одним из кандидатов на прошедших выборах президента Франции и прошла во второй тур выборов, где проиграла лидеру центристского движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон. За лидера «Национального фронта» проголосовали 33,9% избирателей, тогда как электорат ее соперника составил 66,1%.