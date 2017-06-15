У Порошенко заявили о планах введения в Донбассе «гибридного военного положения»

Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает введение в регионе «гибридного военного положения». Об этом, по информации РИА Новости, заявил депутат украинской парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

«Этот закон будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения Вооруженных сил», — сказал Найем на организованном Институтом Горшенина форуме в Киеве.

Он пояснил, что, скорее всего, «антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе сменит свой формат, а руководство сосредоточенной в регионе украинской военной группировки перейдет от Службы безопасности Украины к другим органам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести в ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных на юго-востоке страны. При этом президент выступил против отмена режима АТО до принятия закона.

В свою очередь, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал завершить АТО и перейти к новому формату защиты страны якобы от «гибридной войны с Россией». При этом не пояснил, каким будет этот «новый формат».