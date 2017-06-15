Европейские партнеры перечислили средства для «Северного потока — 2»

Европейские компании перечислили средства для финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

«Средства, как и планировалось, все пришли на счета компании Nord Stream 2», — цитирует агентство слова Медведева.

На прошлой неделе сообщалось, что «Газпром» и зарубежные партнеры по проекту «Северный поток — 2» заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта в случае недостаточного привлечения средств. Предполагается, что в этом случае партнерами будут предоставлены кредиты по ставке EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых в зависимости от объема финансирования.

Ранее пять европейских компаний – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из пяти компаний составит около 950 миллионов евро. При этом Nord Stream 2 планирует привлечь 70% на строительство газопровода в рамках проектного финансирования.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».