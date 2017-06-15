15 июня 2017, 14:45
Путин опроверг принятие решения по пенсионному возрасту
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал тему пенсионного возраста.
Глава государства напомнил, что тема активно обсуждается, многие эксперты отмечают необходимость повышения пенсионного возраста, в том числе основываясь на опыте других стран.
Президент призвал подойти к решению данного вопроса аккуратно, взвешенно, «без всякой суеты и спешки» и опроверг слухи о том, что решение уже принято, подчеркнув, что оно только обсуждается на правительственном и экспертном уровне.
Что касается сложностей с трудоустройством людей предпенсионного возраста, Владимир Путин призвал обеспечить своевременную переквалификацию кадров и мобильность трудовых ресурсов.
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