Путин опроверг принятие решения по пенсионному возрасту

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал тему пенсионного возраста.

Глава государства напомнил, что тема активно обсуждается, многие эксперты отмечают необходимость повышения пенсионного возраста, в том числе основываясь на опыте других стран.

Президент призвал подойти к решению данного вопроса аккуратно, взвешенно, «без всякой суеты и спешки» и опроверг слухи о том, что решение уже принято, подчеркнув, что оно только обсуждается на правительственном и экспертном уровне.

Что касается сложностей с трудоустройством людей предпенсионного возраста, Владимир Путин призвал обеспечить своевременную переквалификацию кадров и мобильность трудовых ресурсов.