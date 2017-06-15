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15 июня 2017, 14:45
Владимир Путин пенсионная реформа

Путин опроверг принятие решения по пенсионному возрасту

"Прямая линия-2017". Владимир Путин
"Прямая линия-2017". Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал тему пенсионного возраста.

Глава государства напомнил, что тема активно обсуждается, многие эксперты отмечают необходимость повышения пенсионного возраста, в том числе основываясь на опыте других стран.

Президент призвал подойти к решению данного вопроса аккуратно, взвешенно, «без всякой суеты и спешки» и опроверг слухи о том, что решение уже принято, подчеркнув, что оно только обсуждается на правительственном и экспертном уровне.

Что касается сложностей с трудоустройством людей предпенсионного возраста, Владимир Путин призвал обеспечить своевременную переквалификацию кадров и мобильность трудовых ресурсов.

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