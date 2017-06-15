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15 июня 2017, 15:17
археология палеолит Чехия

Изделия древних людей были найдены в чешской пещере

Каменное орудие из пещеры Под-Градем
Каменное орудие из пещеры Под-Градем
Miroslav Kralik

Международная группа археологов под руководством Ладислава Неймана (Ladislav Nejman) из Сиднейского университета рассказала о находках изделий древних людей, сделанных в пещере Под-Градем в центральной части Моравского карста, недалеко от Брно.

Впервые следы деятельности человека в пещере Под-Градем были обнаружены в ходе раскопок 1956 – 1958 годов. Находки относились к среднему и верхнему палеолиту. Новое исследование подводит итоги раскопок, проводившихся в пещере в 2011 – 2012 году. Ученые обнаружили более 20 тысяч костей животных (северных оленей, туров, диких лошадей и шерстистых носорогов), каменные орудия, оружие, древесный уголь.

Возраст находок составляет от 28 до 50 тысяч лет. За этот период в пещере, по мнению ученых, бывали и неандертальцы, и люди современного типа. Благодаря усовершенствованной процедуре радиоуглеродного датирования с использованием ускорительной масс-спектрометрии ученые смогли точно определить возраст различных образцов, относящихся к многочисленным посещениям пещеры людьми. «Такой относительно точный график для такого старого сайта был бы немыслим даже 10-20 лет назад. Мы также собрали много сведений о климате, о растениях, которые росли вокруг пещеры, о видах древесины, которую люди приносили в пещеру, чтобы разводить костры и даже о том, что они ели», – рассказывает Ладислав Нейман.

В частности обитатели 45 – 48 тысяч лет назад пещеры обжаривали и ели “орешки” европейской кедровой сосны (Pinus cembra). Сейчас она из-за ставшего более теплым климата больше не растет в этом регионе. Ученые надеются, что смогут узнать, неандертальцы или сапиенсы лакомились кедровыми орешками, при помощи выделения следов древней ДНК. Современная технология позволяет выделить фрагменты ДНК из отложений пещеры и с найденных объектов и узнать, какие люди и животные там побывали, даже если их кости не обнаружены.

Исследователи отмечают, что примерно между 40 и 48 тысячами лет назад жители этой местности стали очень мобильны. Они не ограничивались передвижениями на короткие расстояния в окрестностях пещеры, а добывали материал для своих орудий в местах, отстоящих от пещеры на 100 – 200 километров.

Самой важной находкой Нейман считает трубчатый костяной стержень, украшенный насечками, который был найден во время раскопок 2011 года. Вероятно, этот предмет был частью ожерелья. «Это самый старый портативный художественный объект такого типа, найденный в любой точке Центральной Европы. Он свидетельствует о социальной сигнализации, вполне возможно, что он использовался как ожерелье, чтобы обозначить личность своего владельца», – говорит один из авторов работы Дункан Райт (Duncan Wright) из Австралийского национального университета.

Исследование опубликовал Journal of Human Evolution.

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