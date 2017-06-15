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15 июня 2017, 15:36
биология биоразнообразие млекопитающие музеи Южная Америка

Суринамский вид кролика был открыт в Нидерландах

Кролик Sylvilagus parentum
Кролик Sylvilagus parentum
UOL / IUCN

Новый вид кролика, обитающий в западной части Суринама, был описан профессором Портлендского университета Луисом Руэдасом (Luis Ruedas). Он принадлежит к роду американских кроликов (Sylvilagus).

Для обнаружения нового вида Луису Руэдасу даже не пришлось отправляться в Суринам. Он работал в лейденском музее «Натуралис», изучая образы животных, собранные голландскими учеными в Суринаме еще в 1980-е годы. Там он и выяснил, что некоторые кролики, пойманные на равнинах западного Суринама, крупнее своих сородичей и отличаются от них по ряду анатомических признаков. Руэдас назвал описанного им кролика суринамским равнинным кроликом, а его латинское название – Sylvilagus parentum – дал в честь своих родителей (от лат. parentes «родители»).

Кролик относительно велик. Его длина составляет 39 сантиметров, а еще 2,5 сантиметра приходится на хвост. Уши у суринамского равнинного кролика длиной по шесть сантиметров. Весит он в среднем полтора килограмма.

Суринамский равнинный кролик стал двадцатым известным науке представителем своего рода. Пятнадцать видов американских кроликов обитают в Северной Америке и пять в Южной. Профессор Руэдас считает, что обнаружение нового вида повлияет на решение вопроса о том, какие виды кроликов находятся под угрозой, а также стимулирует усилия по охране животных в Суринаме, где из-за ухудшения состояния окружающей среды ареал обитания кролика сокращается.

Новый вид описан в статье, опубликованной в онлайн-версии журнала Journal of Mammalogy.

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