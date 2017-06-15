В Петербурге задержан подросток по подозрению в нападении на полицейского 12 июня

В Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции против коррупции 12 июня. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, подростка, являющегося жителем Петербурга, задержали дома утром 14 июня сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД. Задержание было проведено по уголовному делу о нападении на служащего патрульно-постовой службы на Марсовом поле. Неизвестный ударил его кулаком в лицо и выбил зуб. Дело возбуждено по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти».

А вот это серьезно. Петербург. Кровь на лице полицейского. pic.twitter.com/o1Rnd9EZPj — Арсений Веснин (@ars_ves) 12 июня 2017 г.

В свою очередь, на сайте проекта «Открытая Россия» уточняется, что речь идет о 17-летнем активисте «Молодежного Яблока» Дмитрии Мякшине. Также отмечается, что в момент задержания он выходил из дома, чтобы сдать ЕГЭ.

«Что касается митинга. Тогда я забрался на возвышение, меня начал окружать ОМОН. Они на меня побежали, я спрыгнул, меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал», — цитирует сайт слова Мякшина.