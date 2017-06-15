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15 июня 2017, 12:33
Владимир Путин

Путин прокомментировал скорость реакции властей на жалобы населения

"Прямая линия-2017". Владимир Путин
"Прямая линия-2017". Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» рассказали, что при подготовке к мероприятию ряд проблем, на которые жаловались жители, был решен сразу после поступления обращения к президенту.

Отвечая на вопрос о личном отношении к этому, президент отметил: «Для меня важно другое – понять настроение общества».

На все вопросы ответить нереально, отметил президент. Однако будет понятно, что на данный момент является основной проблемой, заявил Путин.

Глава государства поблагодарил за это всех участников и зрителей «Прямой линии».

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