Путин прокомментировал скорость реакции властей на жалобы населения

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» рассказали, что при подготовке к мероприятию ряд проблем, на которые жаловались жители, был решен сразу после поступления обращения к президенту.

Отвечая на вопрос о личном отношении к этому, президент отметил: «Для меня важно другое – понять настроение общества».

На все вопросы ответить нереально, отметил президент. Однако будет понятно, что на данный момент является основной проблемой, заявил Путин.

Глава государства поблагодарил за это всех участников и зрителей «Прямой линии».