Путин ответил на вопрос о будущем преемнике

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о том, кого видит своим возможным преемником.

Прежде всего президент подчеркнул, что еще работает, а в дальнейшем выбор должен сделать народ.

Однако глава государства отметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы назвать человека, которого сам поддерживает.

Конкретную фамилию Владимир Путин так и не назвал.

При этом, отвечая на вопрос, будет ли еще «Прямая линия» с Владимиром Путиным или данный эфир последний, президент уклончиво ответил: «Если и будет какая-то линия, то только прямая».