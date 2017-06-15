Путин заявил о преодолении рецессии в экономике РФ

Президент РФ Владимир Путин, открывая «Прямую линию», ответил на вопрос о состоянии российской экономики.

Глава государства заявил, что рецессия преодолена, «мы пришли к экономическому росту».

При этом президент признал, что «снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет <…>, выросло число граждан, проживающих за чертой бедности». Путин отметил, что остаются нерешенные экономические проблемы, в том числе структурного характера.

Однако, напомнил российский лидер, три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП – скромные, но тем не менее это рост. Отмечается рост несырьевого экспорта. «У нас рекордно низкая инфляция», – подчеркнул Путин, назвав цифру в 4,1%.