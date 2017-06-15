Путин прокомментировал отношения России и Украины

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал жалобу на то, что Россия «бросила» Украину.

Зритель с Украины задал вопрос: «Почему вы нас бросили? В Украине не все сторонники Бандеры. <…> Почему российские телеканалы мажут нас одной краской?».

Путин отверг утверждение о российских телеканалах и подчеркнул: «Мы это видим и ценим. Я не могу согласиться, что всех мажут одной краской. Мы вообще стараемся никого не мазать. Но публичной поддержкой боимся нанести вам какой-то ущерб. Стараемся не вмешиваться во внутриполитический процесс на Украине».

Затем российский лидер прокомментировал то, что президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с отменой визового режима с ЕС цитатой из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия!..». Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, однако напомнил, что стихотворение написал «храбрый офицер», когда нынешняя часть Украины входила в состав России, а Лермонтов говорил обо всей стране, включая эти территории.