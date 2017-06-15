Путин назвал препятствие расширению программы реновации на всю страну

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о программе реновации жилья.

Депутат Госдумы Галина Хованская спросила у президента, стоит ли распространить программу реновации жилья на всю страну в случае ее успешной реализации в Москве и разработать для этого соответствующий закон.

Президент отметил, что в масштабах страны под программу реновации подпал бы огромный метраж и потребовались бы масштабные вложения. Москва осуществляет программу за счет собственного бюджета, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин напомнил, что в стране действует программа сноса и расселения из аварийного жилья, на реализацию которой выделены средства из федерального бюджета.