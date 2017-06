Роуминг в ЕС стал бесплатным

В Евросоюзе вступил в действие закон об отмене международного роуминга, Еврокомиссия выпустила специальное заявление в данной связи. Выдержки из него приводит РБК.

В заявлении отмечается: «Европейский союз объединяет людей и делает их жизнь более легкой. Конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха. Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться с помощью своих мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе».

По утверждению авторов заявления, «устранение платы за роуминг является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС». При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг историческим: «Прощай, роуминг! Завтра наступит исторический день, когда плата за роуминг в ЕС уйдет в прошлое».

