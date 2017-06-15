Путин объяснил смену губернаторов

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал перестановки в руководстве регионов.

Отвечая на вопрос об отставках губернаторов в ряде субъектов страны, глава государства напомнил, что во многих местах подошел срок, губернаторы работали более десяти лет и сами ставили вопрос о переводе на другую работу: «Люди хотят перемен».

Результаты любых выборов – аванс, который дается людьми руководителю любого уровня, «должны справляться, у них есть для этого все», – подчеркнул президент.