Сенат США принял законопроект о санкциях против России и Ирана

Сенат конгресса США проголосовал за внесение поправки в законопроект, предусматривающей новые санкции против России и Ирана. Об этом сообщает Washington Examiner.

За принятие документа проголосовали большинством голосов: 97 против двух. Для его утверждения требовалось простое большинство голосов. Законопроект еще предстоит одобрить Палате представителей конгресса и подписать президенту США.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. Также будут закреплены ограничения, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов.

Кроме того, в законопроект включена статья, согласно которой Соединенные Штаты должны продолжать выступать против реализации российско-европейского проекта «Северный поток — 2», а также придать приоритетное значение экспорту американского углеводородного сырья в Европу.

Тем же документом усиливается давление на Иран. Согласно тексту, президент США должен вводить санкции против лиц, имеющих отношение или оказывающих содействие иранской программе по разработке баллистических ракет или иных видов оружия массового поражения. Основаниями для введения ограничений может стать оказание финансовых услуг, материальной и технологической поддержки, организация транспортировки материалов для создания ракет.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили предложенный США проект новых санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса России. Политики заявили, что санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами использующей их стороны.