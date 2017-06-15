Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 июня 2017, четверг, 13:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
15 июня 2017, 13:22
Новые технологии, инновации Сколково

Система ТРИОКОР защитит новые железнодорожные мосты от коррозии

Железнодорожный мост
Железнодорожный мост

На новом участке железнодорожного маршрута Москва-Адлер металлоконструкции четырех мостов будут защищены от коррозии технологией резидента «Сколково» компании «О3-Инновация». На базе собственной лаборатории компания создает лакокрасочные материалы для защиты металлоконструкций и бетона от коррозии и огня, а также занимается разработкой теплоизоляции.

Для защиты металлоконструкций и бетона используется трехслойная система ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500. Антикоррозионная система ТРИОКОР сертифицирована ведущими отраслевыми сертификационными органами. Согласно результатам проведенных ими испытаний срок службы системы составляет более 15 лет в условиях эксплуатации в открытой промышленной и морской атмосфере умеренного (У1), умеренного и холодного (УХЛ1) и холодного (ХЛ1) климатов.

Развитие отечественных защитных материалов является одним из стратегически важных направлений для развития российской промышленности, считает Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Инновационный подход, современное оборудование и поддержка «Сколково» позволяет компании разрабатывать отечественные продукты, не уступающие по характеристикам зарубежным аналогам и позволяющие успешно реализовать стратегию импортозамещения.

Ирина Гарустович, генеральный директор компании «О3-Инновация», рассказала, что за 3 года как резидент Фонда «Сколково» компания «О3-Инновация» разработала эффективные материалы как для защиты металлоконструкций, так и бетона, которые выбирают ведущие российские компании различных отраслей. Разрабатываемые компанией антикоррозионные материалы применимы для объектов нефтегазовой и энергетической отраслей, а также на объектах инфраструктуры и транспортного строительства.

Олег Дубнов подчеркнул конкурентоспособность продукции резидента: «Компания О3 не впервые сотрудничает с такой крупной организацией, как ОАО «РЖД»: в прошлом месяце была осуществлена защита металлоконструкций материалами, разработанными при поддержке «Сколково», на железнодорожном путепроводе в рамках масштабного проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском направлении». Допуск материалов к применению на объектах ОАО «РЖД», как результат успешного прохождения испытаний в институте железнодорожного транспорта, позволяет отметить высокое качество и эффективность продукции, разработанной участником Сколково «О3-Инновация» при нашей поддержке».

«Сотрудничество со «Сколково» стало для нас важным этапом в развитии компании: Кластер энергоэффективных технологий не только является площадкой для создания новых материалов и передовых технологий, но и развивает эффективные коммуникации с представителями индустрии, которые заинтересованы в применении инноваций, что особенно важно для развития российской промышленности», - подчеркивает значимость Фонда для развития компании Ирина Гарустович. 


На середину августа 2017 года запланирован запуск железнодорожного участка протяжённостью 122,5 км. Работы по строительству и укладке железной дороги совместно осуществляются Железнодорожными войсками Вооруженных Сил РФ и ОАО «РЖД».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.