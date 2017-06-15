Система ТРИОКОР защитит новые железнодорожные мосты от коррозии

На новом участке железнодорожного маршрута Москва-Адлер металлоконструкции четырех мостов будут защищены от коррозии технологией резидента «Сколково» компании «О3-Инновация». На базе собственной лаборатории компания создает лакокрасочные материалы для защиты металлоконструкций и бетона от коррозии и огня, а также занимается разработкой теплоизоляции.

Для защиты металлоконструкций и бетона используется трехслойная система ТРИОКОР ЦИНК 1700 + ТРИОКОР МАСТИК 4500 + ТРИОКОР ФИНИШ 5500. Антикоррозионная система ТРИОКОР сертифицирована ведущими отраслевыми сертификационными органами. Согласно результатам проведенных ими испытаний срок службы системы составляет более 15 лет в условиях эксплуатации в открытой промышленной и морской атмосфере умеренного (У1), умеренного и холодного (УХЛ1) и холодного (ХЛ1) климатов.

Развитие отечественных защитных материалов является одним из стратегически важных направлений для развития российской промышленности, считает Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Инновационный подход, современное оборудование и поддержка «Сколково» позволяет компании разрабатывать отечественные продукты, не уступающие по характеристикам зарубежным аналогам и позволяющие успешно реализовать стратегию импортозамещения.

Ирина Гарустович, генеральный директор компании «О3-Инновация», рассказала, что за 3 года как резидент Фонда «Сколково» компания «О3-Инновация» разработала эффективные материалы как для защиты металлоконструкций, так и бетона, которые выбирают ведущие российские компании различных отраслей. Разрабатываемые компанией антикоррозионные материалы применимы для объектов нефтегазовой и энергетической отраслей, а также на объектах инфраструктуры и транспортного строительства.

Олег Дубнов подчеркнул конкурентоспособность продукции резидента: «Компания О3 не впервые сотрудничает с такой крупной организацией, как ОАО «РЖД»: в прошлом месяце была осуществлена защита металлоконструкций материалами, разработанными при поддержке «Сколково», на железнодорожном путепроводе в рамках масштабного проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском направлении». Допуск материалов к применению на объектах ОАО «РЖД», как результат успешного прохождения испытаний в институте железнодорожного транспорта, позволяет отметить высокое качество и эффективность продукции, разработанной участником Сколково «О3-Инновация» при нашей поддержке».

«Сотрудничество со «Сколково» стало для нас важным этапом в развитии компании: Кластер энергоэффективных технологий не только является площадкой для создания новых материалов и передовых технологий, но и развивает эффективные коммуникации с представителями индустрии, которые заинтересованы в применении инноваций, что особенно важно для развития российской промышленности», - подчеркивает значимость Фонда для развития компании Ирина Гарустович.



На середину августа 2017 года запланирован запуск железнодорожного участка протяжённостью 122,5 км. Работы по строительству и укладке железной дороги совместно осуществляются Железнодорожными войсками Вооруженных Сил РФ и ОАО «РЖД».