Дмитрий Медведев оценил затраты на внедрение системы tax free

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что на внедрение в стране системы tax free понадобится 260 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава правительства напомнил, что в России система заработает с 1 октября этого года.

«Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость с купленных здесь товаров. Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн руб., но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — цитирует агентство слова Медведева

Ранее на этой неделе комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении tax free — системы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе приобретенных в России товаров для граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Предполагалось, что на заседании в четверг правительство рассмотрит соответствующие поправки в Налоговый кодекс, вводящие систему компенсации НДС.