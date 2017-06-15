Германия и Австрия осудили новые санкции США против российских энергетиков

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили предложенный США проект новых санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса России. Соответствующее совместное заявление распространено внешнеполитическим ведомством Германии.

В нем говорится, что Европа и США «бок о бок и в тесном партнерстве» отвечали на действия России в связи с конфликтом на Украине и что совместные действия находятся в общих интересах. «Однако мы не можем согласиться с тем, что санкции должны затрагивать европейские компании, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы», — отмечается в документе.

Зигмар Габриэль и Кристиан Керн подчеркнули, что в американском законопроекте речь по-сути идет «о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке». По их словам, конечной целью этих шагов является «обеспечение работы в нефтяной и газовой промышленности в США». Политики также высказали убеждение, что санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами использующей их стороны.