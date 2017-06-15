15 июня 2017, 15:34
Путину предложили попутешествовать на машине времени
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о том, куда бы он отправился при наличии машины времени.
Президент отметил, что ему было бы очень интересно посмотреть, как строилась и развивалась наша страна, как строили Санкт-Петербург, как наши деды воевали в Великой Отечественной войне, как принимались судьбоносные решения.
По мнению главы государства, у нас есть машина времени – это история, которую надо изучать и понимать.
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