Путину предложили попутешествовать на машине времени

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о том, куда бы он отправился при наличии машины времени.

Президент отметил, что ему было бы очень интересно посмотреть, как строилась и развивалась наша страна, как строили Санкт-Петербург, как наши деды воевали в Великой Отечественной войне, как принимались судьбоносные решения.

По мнению главы государства, у нас есть машина времени – это история, которую надо изучать и понимать.