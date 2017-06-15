Губернатор Ставропольского края опроверг сообщения об отставке

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг информацию о своей отставке. Об этом Владимиров заявил агентству RNS.

«Конечно, неправда», — сказал губернатор, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о его решении покинуть свой пост.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил со ссылкой на источник о том, что Владимир Владимиров подал в отставку. По данным собеседника телеканала, губернатор решил уйти со своей должности «по семейным обстоятельствам».

Владимира Владимирова подвергли критике участники «Прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня 2017 года. К президенту обратилась жительница Краснокумского района Ставропольского края, который сильно пострадал от наводнения в мае этого года.