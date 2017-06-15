Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина о деньгах

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что деньги из федерального бюджета в регион для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка не приходили. Об этом сообщает RNS.

«По поводу денежных средств, перечисленных из федерального бюджета: деньги в Ставропольский край на сегодняшний день не приходили. И выплаты, которые мы ведем, мы ведем из резервного фонда правительства Ставропольского края», — цитирует издание слова губернатора.

Владимир Владимиров при добавил, что семья жительницы Краснокумского района Ставропольского края, которая во время «Прямой линии» 15 июня рассказала президенту Владимиру Путину о проблеме с получением денег пострадавшими от наводнения, получила деньги. «Эта семья получила денежные средства в полном объеме, то есть 60 тысяч рублей они получили. Восьмого числа они их оформили, до сегодняшнего дня они уже получили», — заверил он.

Ранее в четверг телеканал «Звезда» сообщил со ссылкой на источник о том, что Владимир Владимиров подал в отставку. По данным собеседника телеканала, губернатор решил уйти со своей должности «по семейным обстоятельствам». Сам Владимиров опроверг информацию о своей отставке.