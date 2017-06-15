Новым директором «Исаакиевского собора» назначен экс-глава музея религии

Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга назначил на должность директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» искусствоведа Юрия Мудрова. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Мудров приступил к работе в новой должности уже 15 июня.

Ранее он работал в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры.

Таким образом, руководителя музея заменили спустя две недели после назначения. Мудров сменил на этом посту Ираду Вовненко, которая полмесяца исполняла обязанности главы учреждения. До этого директором музея с 2008 года был народный артист Николай Буров. Он выступал против планов передать собор Русской православной церкви и ушел по собственному желанию в конце мая.

В свою очередь, в петербургской епархии не стали комментировать информацию о назначении искусствоведа Юрия Мудрова директором музея-памятника «Исаакиевский собор». На вопрос агентства «Интерфакс» там ответили, что эта информация «слишком внезапна».

15 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Он напомнил, что этот собор всегда числился за государством, но был построен как церковь, а не как музей – для отправления религиозного культа, «чтобы люди там молились». Президент также призвал не спекулировать на этой теме.