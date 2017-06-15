СМИ узнали о повышении на 5 лет срока выслуги для военных пенсионеров

Минобороны РФ и ряд других силовых ведомств, где предусмотрена военная служба, разрабатывают законопроект об увеличении минимальной выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, осведомленных о разработке документа.

Так, по словам источника в Кремле, разработка поправок проводится «в рамках выполнения решения Владимира Путина №Пр-497 от 17 марта». При этом ранее это решение не афишировалось.

Собеседники издания не стали называть сроки принятия законопроекта, предположив лишь, что это может произойти после президентских выборов в марте 2018 года.

Источники также не стали раскрывать, по какой схеме предполагается провести увеличение выслуги лет для военной пенсии. При этом они отметили, что нововведение не коснется тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги.

В свою очередь, в Минобороны и других ведомствах прокомментировать «Коммерсанту» сообщения о планах увеличить выслугу лет отказались.