Акции основателя Amazon подорожали на 2,75 млрд долларов

Стоимость акций Amazon, принадлежащих основателю и главе компании Джеффу Безосу, выросла на 2,75 млрд долларов. Это произошло после объявления о грядущей покупке компанией сети премиальных супермаркетов Whole Foods Market, пишет MarketWatch.

Безос владеет 16,7% акций Amazon.

Слияние с Whole Foods обойдется Amazon в 13,7 млрд долларов, включая долги торговой сети.

«Миллионы людей любят Whole Foods Market, потому что они предлагают лучшие натуральные продукты органического происхождения и делают здоровое питание позитивным», — заявил Безос в пресс-релизе.

Состояние Безоса Forbs оценивает в 84,6 млрд долларов. По оценкам Bloomberg, его состояние 82,8 млрд долларов.