16 июня 2017, 20:00
Акции основателя Amazon подорожали на 2,75 млрд долларов
Стоимость акций Amazon, принадлежащих основателю и главе компании Джеффу Безосу, выросла на 2,75 млрд долларов. Это произошло после объявления о грядущей покупке компанией сети премиальных супермаркетов Whole Foods Market, пишет MarketWatch.
Безос владеет 16,7% акций Amazon.
Слияние с Whole Foods обойдется Amazon в 13,7 млрд долларов, включая долги торговой сети.
«Миллионы людей любят Whole Foods Market, потому что они предлагают лучшие натуральные продукты органического происхождения и делают здоровое питание позитивным», — заявил Безос в пресс-релизе.
Состояние Безоса Forbs оценивает в 84,6 млрд долларов. По оценкам Bloomberg, его состояние 82,8 млрд долларов.
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