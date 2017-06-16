Минобороны РФ объявило о ликвидации лидера ИГ

В Сирии ликвидирован лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, сообщает «Интерфакс».

В российском Министерстве обороны сообщают, что аль-Багдади погиб в результате авиаудара, который был совершен самолетами Су-35 и Су-34 28 мая в предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о ликвидации аль-Багдади, однако всякий раз сообщения не подтверждались.