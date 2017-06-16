16 июня 2017, 10:07
Минобороны РФ объявило о ликвидации лидера ИГ
В Сирии ликвидирован лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, сообщает «Интерфакс».
В российском Министерстве обороны сообщают, что аль-Багдади погиб в результате авиаудара, который был совершен самолетами Су-35 и Су-34 28 мая в предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось о ликвидации аль-Багдади, однако всякий раз сообщения не подтверждались.
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