Минобороны раскрыло подробности ликвидации лидера ИГ

Министерство обороны России раскрыло подробности авиаудара по сирийскому городу Ракка, в результате которого, предположительно, был ликвидирован лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Заявление ведомства имеется в распоряжении «Полит.ру».

В заявлении говорится: «В конце мая с.г. командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике была получена информация о проведении в южном предместье города Ракка совещания лидеров террористической группировки ИГИЛ. В ходе проверки информации удалось дополнительно выяснить, что целью встречи планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый <южный коридор>».

В результате авиаудара, нанесенного самолетами Су-35 и Су-34 28 мая с 00.35 до 00.45 мск, «уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

По данным Минобороны РФ, среди ликвидированных террористов – эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах.

Информация о ликвидации аль-Багдади «проверяется по различным каналам».

Минобороны РФ подчеркивает: «О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона».