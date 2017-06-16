На Украине задержаны подозреваемые в причастности к убийству Вороненкова

В городе Павлоград Днепропетровской области Украины проходят задержания предполагаемых соучастников убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

«Правоохранители проводят задержания лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования дела проводятся обыски и другие «необходимые процессуальные действия».

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Его убийца был ранен охранником экс-депутата и вскоре умер в больнице.

Украинские власти публично обвиняли Москву в заказе убийства Вороненкова. В Кремле это отрицали.