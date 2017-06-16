Медведев разрешил использовать белорусские права для работы в России

С 1 июля граждане Белоруссии смогут использовать национальные водительские права для работы на территории России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте российского правительства.

Такое решение было принято по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Также был утвержден план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на три года.

1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий осуществлять профессиональные перевозки водителям, имеющим лишь иностранные права.