ЕСН закрыла сделку по покупке РБК

Группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке медиахолдинга РБК. Об этом говорится в сообщении сторон, которое цитируют РБК и «Интерфакс».

ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства РБК у группы «Онэксим» Михаила Прохорова.

О сумме сделки не сообщается. Консультантом по купле-продаже холдинга выступил «ВТБ Капитал».

Березкин заявил, что в ЕСН видят «большой потенциал» развития РБК «по разным направлениям бизнеса».

В свою очередь, гендиректор группы компаний РБК Николай Молибог сказал: «Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере».