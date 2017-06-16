16 июня 2017, 20:18
ЕСН закрыла сделку по покупке РБК
Группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке медиахолдинга РБК. Об этом говорится в сообщении сторон, которое цитируют РБК и «Интерфакс».
ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства РБК у группы «Онэксим» Михаила Прохорова.
О сумме сделки не сообщается. Консультантом по купле-продаже холдинга выступил «ВТБ Капитал».
Березкин заявил, что в ЕСН видят «большой потенциал» развития РБК «по разным направлениям бизнеса».
В свою очередь, гендиректор группы компаний РБК Николай Молибог сказал: «Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере».
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