Подозреваемый в нападении на омоновца школьник отправлен под домашний арест

Басманный районный суд Москвы помесил под домашний арест 17-летнего учащегося лицея Михаила Галяшкина, который, по версии следствия, брызнул из перцового баллончика в лицо омоновцу во время несогласованного митинга 12 июня. Об этом сообщает Business FM.

Согласно решению суда, подозреваемому запрещено покидать пределы квартиры кроме походов в физико-математический лицей.

Он может общаться только с близкими родственниками, защитниками по уголовному делу, следователями и педагогами.

Следствие по делу школьника, как отмечает BBC, продлено до 12 октября.