16 июня 2017, 15:53
Подозреваемый в нападении на омоновца школьник отправлен под домашний арест
Басманный районный суд Москвы помесил под домашний арест 17-летнего учащегося лицея Михаила Галяшкина, который, по версии следствия, брызнул из перцового баллончика в лицо омоновцу во время несогласованного митинга 12 июня. Об этом сообщает Business FM.
Согласно решению суда, подозреваемому запрещено покидать пределы квартиры кроме походов в физико-математический лицей.
Он может общаться только с близкими родственниками, защитниками по уголовному делу, следователями и педагогами.
Следствие по делу школьника, как отмечает BBC, продлено до 12 октября.
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