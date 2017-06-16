Росстат сообщил о рекордном росте промышленности за пятилетку

Росстат зафиксировал увеличение промышленного производства в стране за май на 5,6% по сравнению с маем 2016 года. Это следует из материалов, размещенных на сайте ведомства.

Это максимальный рост промышленности с февраля 2012 года, когда он составил 6,5% в годовом выражении.

В апреле 2017 года рост промпроизводства составил 2,3% к апрелю прошлого года, в марте — 0,8%, в феврале — минус 2,7%.

Отчасти это объясняется тем, что в мае 2017 года было на один рабочий день больше, а в феврале на два меньше, чем в эти же месяцы 2016 года.