Патриарх Кирилл призвал подчиненных отказаться от дорогих машин

Патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал представителей духовенства не ездить на дорогих иномарках и не использовать других атрибутов, которые способны «вносить соблазны» в жизнь верующих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сайту патриархии, Кирилл сегодня возглавил работу конференции «100-летие начала эпохи гонений на Русскую православную церковь» в Храме Христа Спасителя.

Говоря о критике церкви, патриарх заявил: «Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях!».

По словам Кирилла, «сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный».

Кирилл отметил, что когда у храмов «целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию».

«Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил — так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности», — призвал предстоятель РПЦ.

В мае стало известно, что епископ из Орловской епархии Нектарий ездит на Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн рублей.

Сам он заявлял: «Средства на приобретение новой машины мне подарил генеральный директор АО "Агроград" Павел Царев. Причем он взял у меня мою машину старую, которая находилась в сломанном состоянии, и в трейд-ин ее сдал. Поэтому покупка составила не 6 млн, как они говорят, а всего было добавлено 3 млн рублей».

Поначалу епископ требовал от издания «Орловские новости» удалить материал о внедорожнике. Однако позднее говорил, что письмо, поступившее в редакцию от его имени, было подделкой.