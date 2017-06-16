У британского парламента задержан мужчина с ножом

У Вестминстерского дворца в Лондоне, в котором проходят заседания британского парламента, задержан мужчина с ножом, говорится в сообщении на сайте городской полиции.

Полицейские заметили мужчину, который вел себя подозрительно, примерно в 11 часов (13:00 мск). Офицеры подошли к нему для разговора.

Когда мужчина потянулся за ножом, его обезвредили электрошокером.

После этого подозреваемого доставили в участок.

Подозреваемому около 30 лет.

Как сообщает BBC, подозреваемый — это темнокожий человек с бородой. Издание публикует его фотографию со спины.

22 марта на Вестминстерском мосту британец Халид Масуд совершил теракт. Он давил на автомобиле прохожих, убив четырех человек. После этого он врезался в ограду здания парламента и набросился с ножом на полицейского. Сотрудник полиции скончался от полученных ранений, Масуд был застрелен другими полицейскими.