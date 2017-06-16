Колокольцев рассказал о задержании мальчика на Арбате для его же блага

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что задержание 10-летнего мальчика, читавшего «Гамлета» на Арбате за деньги, было продиктовано заботой о нем полицейских. Об этом он заявил на встрече выпускников ведомственных вузов с членами Общественного совета при МВД, передает RNS.

«Это даже слово само "задержание" не применимо в данной ситуации, речь шла об изъятии десятилетнего ребенка из общественного места, ребенка, возле которого отсутствовали родители», — сказал Колокольцев.

По его словам, если бы сотрудники полиции «закрыли глаза и прошли мимо, и что-нибудь случилось бы с этим ребенком, то в первую очередь ответили бы сотрудники полиции… [из-за того, что] мальчик находился на этом месте, а полицейский проходил мимо, не отреагировал на факт совершения правонарушения».

«Если бы с этим мальчиком что-либо случилось, они были бы сами привлечены к уголовной ответственности», — добавил министр.

Он отметил, что суд встал на сторону полицейских в этом вопросе.

Задержание мальчика произошло 27 мая. Несмотря на активные протесты мачехи ребенка и его истерику, полицейские скрутили ребенка и отвезли в отделение.

Инцидент снимала мачеха мальчика.