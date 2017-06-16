Дума одобрила уголовное наказание за помехи машинам скорой помощи

Законопроект, который устанавливает ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщается в карточке документа, размещенной на сайте нижней палаты.

Инициатива, в частности, устанавливает уголовное наказание до четырех лет лишения свободы за непропуск машины скорой помощи, если это привело к гибели пациента.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают также наказание за иное воспрепятствование оказанию медицинской помощи. За это грозит штраф в 4-5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Авторы документа — депутаты Ирина Яровая и Дмитрий Морозов.