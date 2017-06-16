16 июня 2017, 13:02
Дума одобрила уголовное наказание за помехи машинам скорой помощи
Законопроект, который устанавливает ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщается в карточке документа, размещенной на сайте нижней палаты.
Инициатива, в частности, устанавливает уголовное наказание до четырех лет лишения свободы за непропуск машины скорой помощи, если это привело к гибели пациента.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают также наказание за иное воспрепятствование оказанию медицинской помощи. За это грозит штраф в 4-5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
Авторы документа — депутаты Ирина Яровая и Дмитрий Морозов.
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