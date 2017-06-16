Премьера фильма «Матильда» пройдет в Госдуме

Режиссер Алексей Учитель покажет свой новый фильм «Матильда» об отношениях Николая II c балериной Матильдой Кшесинской в парламентском клубе Госдумы. Об этом РБК рассказал глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин.

По его словам, депутаты посмотрят картину, «как только она будет готова»

«Учитель обещал в ближайшее время. Там графика не готова. У нас существует парламентский клуб. Там [фильмы] смотрят все депутаты или их часть», — сообщил Говорухин.

Он отметил, что «кто захочет, посмотрит картину. Может, и Поклонская».

Ранее депутат Наталья Поклонская написала несколько обращений с Генпрокуратуру и другие ведомства, требуя запретить фильм «Матильда», а также проверить студию Учителя.

О проблемах с проверками после ее обращений во время прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня говорили сам Учитель и актер Сергей Безруков.

Общероссийская премьера фильма «Матильда» назначена на октябрь.