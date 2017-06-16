McDonald's разорвал 40-летнее сотрудничество с Олимпийским комитетом

Американская компания McDonald's впервые с 1976 года не будет выступать спонсором Олимпийских игр. Это совместное решение, принятое McDonald's и Международным олимпийским комитетом, сообщается на сайте МОК.

В релизе приводятся слова директора по маркетингу McDonald's Сильвии Лагнадо. Она заявила: «В рамках нашего глобального плана роста мы пересматриваем все аспекты нашего бизнеса, и приняли это решение в сотрудничестве с МОК, чтобы сосредоточиться на других приоритетах».

При этом McDonald's останется спонсором зимних Игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Финансовые условия разрыва контракта, как отмечается, «были согласованы всеми сторонами, их подробности являются конфиденциальными».