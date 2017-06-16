16 июня 2017, 11:08
Источники сообщили о грядущей смене ярославского губернатора
Врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова могут отозвать из региона, сообщает Telegram-канал «Давыдов.Индекс» со ссылкой на источники.
В сообщении говорится: «Злые языки говорят, что кому-то удалось убедить кого-то забрать Дмитрия Миронова из Ярославля. Его опыт, безусловно, нужней на федеральном уровне. Ну, а что не так?».
Официальной информации о возможных перестановках в руководстве Ярославской области нет.
Напомним, Дмитрий Миронов был назначен врио губернатора региона в июле 2016 года, до выборов в сентябре текущего года.
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