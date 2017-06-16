Источники сообщили о грядущей смене ярославского губернатора

Врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова могут отозвать из региона, сообщает Telegram-канал «Давыдов.Индекс» со ссылкой на источники.

В сообщении говорится: «Злые языки говорят, что кому-то удалось убедить кого-то забрать Дмитрия Миронова из Ярославля. Его опыт, безусловно, нужней на федеральном уровне. Ну, а что не так?».

Официальной информации о возможных перестановках в руководстве Ярославской области нет.

Напомним, Дмитрий Миронов был назначен врио губернатора региона в июле 2016 года, до выборов в сентябре текущего года.