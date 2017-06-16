В Сбербанке сообщили об успешной доставке денег беспилотником

Сбербанк сообщил о первой успешной доставке наличности с помощью беспилотника.

«Важный день в жизни инкассации Сбербанка. Сегодня впервые наш спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Пока на дистанцию около 10 км», — написал в Facebook зампред правления банка Лев Хасис.

В марте другой зампред Сбербанка рассказывал, что банк протестирует в Казани доставку наличных и других материальных ценностей дронами.

В том же месяце на YouTube было опубликовано видео, на котором сотрудники Сбербанка проводят тест по сбиванию дрона с наличными камнем.

На канале «360» вышел репортаж об этом событии.

В мае глава банка Герман Греф заявил ТАСС: «Мы действительно последний год пытаемся экспериментировать с этой темой. Речь идет о доставке наличности в спецконтейнерах. Если контейнер с деньгами попадает не по назначению, он запрограммирован на впрыск соответствующей краски, превращающей наличность в обыкновенную бумагу».