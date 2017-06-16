Следственный комитет России возбудил дело из-за экспертизы «пьяного» мальчика

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика, сбитого насмерть в подмосковном Железнодорожном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по статье о халатности и касается заключения медицинской экспертизы, которая выявила в теле ребенка высокое содержание алкоголя.

«В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов», — говорится в сообщении.

Экспертов, которые выдали заключение о наличии алкоголя в крови ребенка, допрашивают.

Между тем, МВД отвергло обвинения в подделке судебно-медицинской экспертизы ребенка.

Ведомство выпустило заявление, в котором сообщило, что «считает некорректными» заявления представителей Следственного комитета, «в которых содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы».

Так подчеркивают, что бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру МВД.

23 апреля автомобиль в Железнодорожном сбил мальчика и протащил его более 10 метров. Родители ребенка заявляли, что уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств бала уничтожена. В крови погибшего было обнаружено 2,7 промилле спирта. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто.