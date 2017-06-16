Глава ЦБ оценила влияние новых санкций США на финансовый рынок

Ужесточение санкций США в отношении России не окажет существенного влияния на российский финансовый рынок, сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, передает РБК.

14 июня Сенат (верхняя палата Конгресса) США принял усиление экономических санкций против России. Американским банкам и частным лицам законопроект, в частности, запрещает давать средства в долг российским банкам на срок более 14 дней. Сейчас это ограничение составляет 30 дней. Также предлагается ограничить вложения американцев в госдолг России.

Теперь документ должна одобрить Палата представителей Конгресса и президент Дональд Трамп.

«Мы не видим большого влияния ужесточения санкций на финансовый рынок, и эффект ранее введенных санкций, на наш взгляд, практически исчерпан», — прокомментировала новые ограничения Набиуллина.

По ее словам, возможное введение ограничений на вложения иностранцев в российский госдолг также серьезно не затронет экономику.

«Что касается долга, там пока неясно, непонятно, что предполагается и будет ли что-то предполагаться, но, на наш взгляд, если это будет касаться новых вложений в российские ОФЗ, я не думаю, что это будет большая проблема для Минфина и в целом для экономики», — отметила глава ЦБ.