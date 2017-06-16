Навальному скостили пять дней ареста за призыв к акции 12 июня

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию оппозиционера Алексея Навального, отбывающего 30 суток административного ареста за призывы выйти на несанкционированную акцию протеста в Москве 12 июня

Как сообщает в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, суд смягчил наказание до 25 суток ареста, приняв во внимание, что на иждивении у Навального находятся двое детей.

Также судья приняла во внимание состояние здоровья Навального — его защитники говорили, что он нуждается в лечении у офтальмологов из-за ожога глаза.